На Ямале открыта продажа билетов на субсидируемые авиамаршруты

| Фото: правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

30 межрегиональных маршрутов субсидируют ямальцам власти округа в 2020 году, сообщает правительство Ямала.

Среди них новые направления: Салехард – Сочи, Салехард – Тюмень, Новый-Уренгой – Сочи, Ноябрьск – Симферополь. С расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте перевозчика, здесь же открыта продажа билетов.

О планах по расширению маршрутной сети сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

"Для северян авиасообщение – ключевая тема. Это качество жизни, удобство, возможность уехать летом в теплые края, безусловно, тема в фокусе нашего внимания. Еще совсем недавно мы субсидировали восемь межрегиональных рейсов, со следующего года их станет не менее тридцати. Это те направления, о которых говорят нам сами ямальцы. Второй важный вопрос – доступность авиабилетов. Вводя новые субсидируемые направления, мы снижаем цену на билет для населения", – сказал губернатор.

На южные направления в Краснодар, Сочи и Симферополь билет взрослому пассажиру обойдется в 9 тыс. 900 рублей, на рейсы до Москвы стоимость составит 9 тыс. 500 рублей, цена билета на все остальные субсидируемые маршруты – по 7 тыс. рублей. Продажа билетов по всем направлениям открыта на шесть месяцев вперед, а также на южные направления в летний период.

Кроме того, в 2020 году расширен список тех, кто сможет воспользоваться льготным тарифом на авиаперелет по 33 направлениям за 2 тыс. 500 руб. С нового года в программу включены дети из многодетных семей в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в вузах и среднеспециальных учебных заведениях на очной форме. Правом льготного тарифа можно воспользоваться один раз в год. Купить льготные билеты для старших детей многодетные родители округа смогут в кассах и на официальном сайте перевозчика. Такая возможность будет доступна уже в ближайшие дни.