Налогоплательщики пополнили бюджет региона более, чем на миллиард рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1,1 млрд рублей имущественных налогов поступило в бюджет Тюменской области по данным на 1 ноября 2019 года. Жители региона оплатили уже 44% от начисленной суммы налогов, в аналогичный период 2018 года эта цифра составляла 36%.

Об этом сообщила заместитель руководителя УФНС по Тюменской области Ольга Иванова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Она напомнила, что в 2019 году в Тюменской области был введен ряд изменений, касающихся уплаты налогов физическими лицами. Так, налог на недвижимость теперь начисляется, исходя из кадастровой стоимости объекта. Кроме того, понижена планка по мощности льготируемых легковых автомобилей со 150 л. с. до 100 л. с.

"Обязанность по уплате имущественных налогов возникает у лиц, имеющих в собственности земельные участки, дома, квартиры, гаражи, а также транспортные средства. В 2019 году для жителей Тюменской области сформировано более семисот тысяч налоговых уведомлений. Из них двести тысяч писем в электронном виде получили тюменцы, зарегистрированные в личном кабинете. Остальным уведомления направили по почте", - рассказала Ольга Иванова и уточнила, что письма направляются через ФКУ "Налогсервис" (Республика Башкортостан), поэтому тюменцев не должно удивлять, что налоговые уведомления приходят из Уфы.

Сами уведомления стали проще - квитанции заменили на QR и штрих-коды, рядом с расчетом каждого налога написан уникальный идентификационный номер. Также в налоговом уведомлении теперь не отражаются объекты, по которым отсутствует налог по причине предоставления льготы или применения вычета.

Ольга Иванова добавила, что в 2019 году сохранены меры социальной поддержки для льготных категорий граждан. Введены также дополнительные льготы для граждан, которые воспитывают троих и более детей. К числу льготников относятся также пенсионеры, инвалиды и лица предпенсионного возраста.

Напомним, оплатить налоги необходимо до 2 декабря. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика, платежные терминалы, в отделениях банка. В среднем, по словам Ольги Ивановой, ежегодно около 70% жителей региона оплачивают налоги своевременно.

Любовь Голышева