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Тоболячка попалась на уловку мошенников

Происшествия, 17:01 17 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Покупка меховых изделий через Интернет стоила тобольской пенсионерке почти 18 тыс. рублей. Женщина попалась на уловку мошенников, приславших вместо лисы и зайца вязаную шапку, сообщает УМВД Тюменской области.

Как установил следователь, потерпевшая нашла специализированный сайт. Женщину привлекла низкая цена, и она решила приобрести девять шапок из меха лисы и зайца на общую сумму 17 тыс. 900 рублей.

Оформленный заказ пришел вовремя на почту, женщина оплатила покупку, но, когда открыла долгожданную посылку, вместо меховых изделий обнаружила одну вязаную шапку и шарф. Дозвониться до продавцов она не смогла: они перестали выходить на связь. Женщина пояснила, что головные уборы она хотела подарить своим близким родственникам и подругам.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

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# мошеничество , Тобольск , уголовное дело

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