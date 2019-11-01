Тоболячка попалась на уловку мошенников
Покупка меховых изделий через Интернет стоила тобольской пенсионерке почти 18 тыс. рублей. Женщина попалась на уловку мошенников, приславших вместо лисы и зайца вязаную шапку, сообщает УМВД Тюменской области.
Как установил следователь, потерпевшая нашла специализированный сайт. Женщину привлекла низкая цена, и она решила приобрести девять шапок из меха лисы и зайца на общую сумму 17 тыс. 900 рублей.
Оформленный заказ пришел вовремя на почту, женщина оплатила покупку, но, когда открыла долгожданную посылку, вместо меховых изделий обнаружила одну вязаную шапку и шарф. Дозвониться до продавцов она не смогла: они перестали выходить на связь. Женщина пояснила, что головные уборы она хотела подарить своим близким родственникам и подругам.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".