Тюменские единороссы проведут неделю общественных приемов по области

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Неделя личных приемов граждан пройдет в Тюменской региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия", а также во всех местных общественных приемных и на 405 дополнительных площадках области с 25 ноября по 1 декабря.

Об этом сообщил руководитель Тюменской региональной общественной приемной председателя партии Д. А. Медведева Владимир Ковин.

Напомним, что в 2018 году в области создали 259 дополнительных площадок.

В течение недели с обращениями граждан будут работать депутаты Государственной думы РФ, члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Тюменской областной думы, главы администраций городов, муниципальных образований и сельских поселений, представители ведомств.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов отметил, что такая практика проведения личных приемов граждан очень востребована. "Неделя личного приема граждан проходит традиционно накануне дня рождения "Единой России". В этом году будут использованы различные формы работы с обращениями граждан – круглые столы, встречи с жителями региона, тематические, выездные и совместные приемы, консультации по телефону, а также ведение приемов с использованием интернет-технологий", - добавил он.

С графиком приема граждан в региональной общественной приемной и на ее дополнительных площадках можно ознакомиться на официальном сайте партии.

Напомним, что в прошлом году в этот период провели 6 тематических приемов, 8 круглых столов, 51 выездной и 474 личных приема. Приняли 1 тыс. 333 обращения граждан, из них в день приема положительно решены 546 обращений. Наибольшее количество обратившихся граждан за этот период было у местных общественных приемных партии в Тобольском муниципальном районе и Заводоуковске.

Самый высокий процент положительно решенных обращений был зафиксирован в Упоровском муниципальном районе – 47,9 %, Тюменском районе – 40,4 % и Заводоуковске – 39,5 %.

Наибольшее количество дополнительных площадок открыто в Упоровском районе - 27, Ишимском районе – 20 и в Заводоуковске – 15.