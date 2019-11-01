Бюджет Тюменской области на 2020 год принят в окончательном чтении

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Закон о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приняли депутаты Тюменской областной думы во втором и третьем окончательном чтении.

Доходы областного бюджета на 2020 годы с учетом поступлений из федеральной казны утверждены в размере 162 млрд 645 млн рублей, расходы - в размере 221 млрд 562 млн рублей, сообщил председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий.

Отметим, что после дополнительного обсуждения объем бюджетных расходов на 2020 год увеличен на 2 млрд 250 млн рублей. Это связано с реализацией целого ряда социально значимых инициатив, которые высказал в своем послании депутатам областной думы губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Мы все работает на одну большую цель - поднять благосостояние жителей региона, создать условия для устойчивого социально-экономического развития. Именно такие подходы правительство и депутаты общими усилиями заложили в новый областной бюджет", - обратился к депутатам Александр Моор после завершения голосования по бюджету.

Евгений Бабенко