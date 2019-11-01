Александр Моор: бюджет Тюменской области направлен на улучшение жизни людей

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Бюджет Тюменской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов направлен на решение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в майском указе 2018 года и конкретизированных в рамках национальных проектов.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя по просьбе журналистов итоги ХХХVI заседания областной думы, на котором депутаты приняли главный финансовый документ региона во втором и третьем окончательном чтении.

"Перед нами стоят большие, сложные и амбициозные цели. Поэтому в новый трехлетний бюджетный период мы вступаем с самым большим объемом расходов", - отметил Александр Моор.

Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год утвержден в сумме 162 млрд 645 млн рублей, на 2021 год - свыше 171 млрд рублей, на 2022 год - более 180 млрд 354 млн рублей. Плановые расходы бюджета в 2020 году превысят 221,5 млрд рублей, в 2021 году - 197,7 млрд рублей, в 2022 году - 193,2 млрд рублей.

"Наш бюджет, в первую очередь, социально ориентирован. Самые большие статьи расходов - образование, здравоохранение, социальная поддержка. В наш основной финансовый документ заложено строительство большого количества детских садов, школ, поликлиник. В разы увеличены бюджетные затраты на развитие сельских территорий. Основная статья затрат на этом направлении - капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог", - сообщил Александр Моор.

В ходе второго чтения в проект бюджета были оперативно включены расходы на реализацию социально значимых инициатив, которые губернатор изложил в своем послании депутатам областной думы. В частности, это касается выплаты регионального материнского капитала при рождении первого ребенка и социальной поддержки многодетных семей.

Глава региона отметил, что не следует пугаться дефицита бюджета - источники его покрытия понятны.

"Включение в бюджет всех необходимых расходов позволит нам оперативно, начиная с декабря 2019 года, приступить к конкурсным процедурам, чтобы в 2020 году не терять ни дня и реализовать все намеченные планы, связанные с капитальными вложениями, в том числе - в сфере строительства", - сказал Александр Моор.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов рассказал, что при формировании бюджета рассматривались два варианта - консервативный и базовый, который можно назвать оптимистично-реалистичным.

"Консервативный вариант предполагал ухудшение таких показателей, как темпы роста валового регионального продукта, индекс промышленного производства, инфляция, курс доллара, цены на нефть. Тем не менее, мы подошли к делу с осторожным оптимизмом. Я удовлетворен работой депутатского корпуса и регионального правительства по подготовке бюджета", - отметил спикер регионального законодательного собрания.

Губернатор поблагодарил депутатов всех фракций за большую работу по подготовке основополагающего регионального финансового документа, которую народные избранники проделали вместе с областным правительством.

"Мы внимательно отнеслись ко всем конструктивным предложениям депутатов. Тюменские народные избранники четко придерживаются принципов и ориентиров нашей общей долгосрочной политики, направленной на решение социальных задач и улучшение жизни земляков", - подчеркнул Александр Моор.

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Евгений Бабенко