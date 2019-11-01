Втрое больше рыб ценных пород предложили выпускать в сибирские реки

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Ямальские специалисты предложили выпускать втрое больше рыб ценных пород в сибирские реки, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Эта мера увеличит шансы на восстановление рыбных запасов, считает первый заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Ямала Андрей Рубашин. Свои предложения он озвучил на заседании Нижнеобского научно-промыслового совета Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в Тюмени. Специалисты обсудили проблему промышленного и любительского рыболовства, а также искусственного воспроизводства ценных видов рыб.

По словам Андрея Рубашина, федеральной методике, в соответствии с которой подрощенная молодь рыб выпускается в водоемы, необходима корректировка. Эта методика определяет, сколько особей из выпущенного числа дорастет до взрослого состояния.

"Сегодня в реки Ямала мы выпускаем молодь муксуна и чира только двух навесок – 0,5 и 10 грамм. Молодь другой массы выпускаться в водоемы не может. Это существенно ограничивает возможности и рыбоводных хозяйств, и предприятий, в том числе ТЭК, которые проводят компенсацию ущерба. Мы предлагаем расширить ряд навесок, чтобы была возможность выпускать молодь массой от 0,25 до 50 грамм", – отметил он.

В этом сезоне Собский рыбоводный завод выпустил в реки Обь, Собь и Таз 34 млн штук молоди муксуна и чира. Если изменения в федеральную методику будут приняты, то объемы выпуска возможно будет увеличить почти в три раза.

Подготовка к внесению этих изменений уже идет. С 2018 года, по заказу правительства Ямала, тюменский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии приступил к изучению выживаемости молоди сиговых рыб различной массы в ямальских водоемах.

Летом этого года завершился первый практический этап исследований. Он показал, что молодь навеской 0,25 грамм, выращенная в искусственных условиях, вполне жизнеспособна в естественной среде.

"В следующем году продолжатся исследования по другим навескам. По результатам научных работ будет направлено предложение о внесении изменений в методику. Это позволит выпускать в водоемы больше ценных видов рыб и максимально задействовать мощности рыбоводных хозяйств", – подчеркнул Андрей Рубашин.