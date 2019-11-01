Комитет WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу

| Фото: https://www.wada-ama.org | Фото: https://www.wada-ama.org

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт WADA.

В сентябре WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных. Письмо с ответами WADA было отправлено 8 октября.

В релизе WADA говорится, что в подробном конфиденциальном документе, который будет обсуждаться на исполкоме организации 9 декабря в Париже, рекомендуется направить уведомление в РУСАДА, в котором говорится о несоблюдении кодекса WADA, о серьезных последствиях этой ситуации, а также о предложениях по условиям восстановления.

Напомним, в ноябре 2015 года WADA обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В 2016 году были опубликованы две части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Исполком WADA в сентябре 2018 года восстановил статус агентства.