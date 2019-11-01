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Александр Моор поздравил тюменцев с Днем матери

Политика, 12:16 24 ноября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

День матери – дань глубочайшего уважения и признания великому подвигу материнства. Именно от мамы зависит будущее маленького человека, а значит – будущее нашего общества.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя тюменцев с Международным днем матери.

"Быть мамой – неустанный труд, который требует от каждой женщины больших духовных и физических сил", - отметил глава региона.

По его словам, для защиты материнства и детства в Тюменской области реализуются программы в рамках национальных проектов, их основная задача – создать комфортные условия для воспитания подрастающего поколения.

В нашем регионе строятся детские сады и школы, внедряются новые технологии в образовании и медицине, развивается сфера детского отдыха и оздоровления, совершенствуется система социальной поддержки.

С каждым годом в Тюменской области становится все больше многодетных мам. За последние десять лет количество семей, где воспитывается много ребятишек, увеличилось в 2,5 раза и сегодня их в регионе около 27 тыс.

"Дорогие мамы! В этот праздничный день мы благодарим вас за тепло, любовь, безграничную доброту и заботу! Крепкого вам здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого наилучшего!", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День матери , поздравление

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