Аромашевцы вернулись с медалями областной спартакиады

| Фото: aromashevo.admtyumen.ru | Фото: aromashevo.admtyumen.ru

Анастасия Мосьпан из Аромашевского района заняла первые места в метании ядра, беге на 100 метров и парабадминтоне.

Финальные соревнования XIII детско-юношеской спартакиады инвалидов Тюменской области проходили в Тюмени с 19 по 22 ноября, сообщает администрация муниципального образования.

Соревнования такого уровня стали уже традиционными. Более пяти лет принимают в них участие представители Аромашевского района. В этом году в составе районной сборной выступали Светлана Дуб и Анастасия Мосьпан.

За время соревнований девушки завоевали семь медалей различного достоинства. Светлана Дуб заняла второе место в настольном теннисе и парабадминтоне, третье место в дартсе и легкой атлетике среди девушек 15–17 лет.