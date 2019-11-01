Житель Тюменской области попался на уловки мошенников

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Житель поселка Урожайный Заводоуковского городского округа попался на уловку мошенников, оставив заявку на оформление кредита на сайте одного из банков. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Мужчине позвонил якобы представитель банка и пояснил, что кредит одобрен, но необходимо застраховать кредитную сумму. Потерпевший перевел 30 тыс. рублей мошеннику через банкомат.

Когда деньги ушли с банковской карты потерпевшего, он понял, что попался на уловку. Мужчина сразу обратился в полицию.