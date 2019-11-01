  • 24 ноября 201924.11.2019воскресенье
  • USD63,7101
    EUR70,5207
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер северный

Житель Тюменской области попался на уловки мошенников

Происшествия, 15:06 24 ноября 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Житель поселка Урожайный Заводоуковского городского округа попался на уловку мошенников, оставив заявку на оформление кредита на сайте одного из банков. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Мужчине позвонил якобы представитель банка и пояснил, что кредит одобрен, но необходимо застраховать кредитную сумму. Потерпевший перевел 30 тыс. рублей мошеннику через банкомат.

Когда деньги ушли с банковской карты потерпевшего, он понял, что попался на уловку. Мужчина сразу обратился в полицию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Заводоуковский городской округ , мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:06 24.11.2019Житель Тюменской области попался на уловки мошенников
09:09 23.11.2019В Свердловской области горел двухэтажный дом, шестеро пострадали
16:57 22.11.2019ФСБ: членов международной террористической организации задержали в Тюменской области
16:30 22.11.2019Следком: ребенок в Ишиме найден