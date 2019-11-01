Двенадцать тюменских предприятий получили всероссийское признание

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Двенадцать тюменских предприятий стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Торжественная церемония награждения прошла на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 25 ноября.

"В 2019 году заявки на участие поступили по всем пятнадцати номинациям конкурса, а количество тюменских предприятий-участников по сравнению с 2018 годом увеличилось вдвое. Это говорит о возрастающем интересе работодателей региона к улучшению качества социальной среды в трудовых коллективах", - отметил, обращаясь к награжденным, заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

В число победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" вошли предприятие "РН-Уватнефтегаз", Тюменский индустриальный университет, предприятие "КогалымНИПИнефть", частный образовательный центр "Гелиос", центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", компания "Тюмень Водоканал", Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие, компания "Тюменьэнерго" - Тюменские распределительные сети", предприятие "Тюменское экологическое объединение", информационный центр "Бухгалтер", тюменская городская поликлиника №17 и комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района.

"Тюменское экологическое объединение" - молодая компания, и в конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности" участвует впервые. Тем не менее, она вошла в число призеров в номинации за создание и развитие рабочих мест.

"Это результат взаимодействия с регионом, ведь наш завод по сортировке мусора в Тюмени построен и введен в строй в результате реализации концессионного соглашения с правительством Тюменской области. Следующим этапом этого масштабного проекта станет создание подобных производств в Ишиме и Тобольске. В итоге в этих муниципалитетах также будут созданы новые рабочие места", - отметила в интервью обозревателю "Тюменской линии" первый заместитель генерального директора Светлана Петренко.

Менее чем за год в компании "Тюменское экологическое объединение" сложился работоспособный и дружный коллектив. Стабильная зарплата и обширный социальный пакет позволяют избежать текучести кадров.

Трудовые коллективы, ставшие победителями и призерами регионального этапа конкурса, будут представлять Тюменскую область на всероссийском уровне. Отметим, что по итогам прошлых лет тюменские предприятия неоднократно становились победителями федерального этапа конкурса в различных номинациях.

"Наша задача - распространять опыт работы таких предприятий, поскольку развитие экономики региона напрямую связано с необходимостью культивирования социальной ответственности бизнеса", - подчеркнул Владимир Сысоев.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко