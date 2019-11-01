Жители региона стали активнее пользоваться электронными сервисами

| Фото: пресс-служба Областной больницы №3 (Тобольск) | Фото: пресс-служба Областной больницы №3 (Тобольск)

Доля жителей региона, использующих единую учетную запись портала Госуслуг, повысилась за 2019 год. Развитие информатизации в Тюменской области обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое 25 ноября провел губернатор Александр Моор.

Директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич проинформировала о динамике применения и расширения информационных систем и сервисов, создании информационной инфраструктуры.

По данным мониторинга за первое полугодие доля государственных услуг, предоставленных в электронном виде, составила 92 %.

Остаются востребованными электронные услуги в образовании и здравоохранении. Сервисом "Электронная школа" ежедневно пользуются 80 тыс. человек. Завершился тираж на школы региона модуля "Учет питания", ставшего победителем VII Всероссийского конкурса региональной информатизации "ПРОФ-IT 2019". Здесь регистрируется до 63 тыс. пользователей в месяц, проводится до семи тысяч платежей.

В 2019 году шла активная работа по созданию модуля "Электронное дополнительное образование" на базе пяти пилотных учреждений. Вскоре к этому модулю присоединятся все спортивные, музыкальные школы и другие учреждения допобразования.

В сфере здравоохранения 100 % поликлиник подключены к единой информационной системе, 87 % из них уже переведены на отечественное программное обеспечение, до конца года планируется завершить этот процесс. Тюменцы активно используют электронные сервисы, до 40 % пациентов записываются на прием к врачу дистанционно.

В течение года в медицине региона шел активный процесс создания центрального архива медицинских изображений. На сегодняшний день все 100 % цифрового оборудования, а это 110 единиц КТ/МРТ, подключены к этой системе. Таким образом, данные медобследований концентрируются в единой базе, что позволит врачу любой медицинской организации получить к ним доступ при обращении пациента.

Идет интенсивная работа по созданию единой информационной системы скорой помощи, когда все звонки, поступающие в службу, централизуются. Уже сейчас прием вызовов и распределение ближайших к пациенту машин скорой помощи ведется в двух диспетчерских центрах из четырех планируемых - Ишиме и Ялуторовске.

Положительно зарекомендовал себя программный комплекс учета и управления охотхозяйственным реестром. В 2019 году 94 % заявлений на распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов подаются в электронном виде, в 2017 году их было только 40 %. Исключен человеческий фактор в процессе согласования заявки на добычу охотничьих ресурсов. Вскоре эта процедура будет проходить только в электронном виде.

Губернатор подчеркнул, что все цифровые показатели и результаты должны отражать реальные позитивные изменения.

"Все системы и сервисы, которые внедряются, должны быть удобны для пользователей, качественно менять и улучшать жизнь людей",- резюмировал Александр Моор.