Новый способ борьбы с "зарплатным рабством" предложил Центробанк

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Возможность освободить от сопутствующих расходов переводы зарплат на счета в других банках с целью борьбы с "зарплатным рабством" рассматривает Центральный банк России, сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад Банка России.

Ранее три банка пожаловались на монополию госбанков в сегменте зарплатных проектов. Одним из способов решения этой проблемы назвали создание централизованного зарплатного реестра.

"Найти развязки" в данном вопросе считает необходимым глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая назвала идею актуальной, но усомнилась в необходимости создания реестра, так как это может привести к задержкам в выплате зарплат.

В докладе ЦБ говорится, что если работникам позволят бесплатно перечислять денежные средства с зарплатной банковской карты на свои счета в других банках, то это снизит издержки при использовании услуг разных кредитных организаций.

Одним из вариантов борьбы с "зарплатным рабством" Центробанк назвал возможность начисления зарплат через Систему быстрых платежей. Она была запущена в феврале 2019 года и позволяет россиянам переводить деньги по номеру телефона.

По мнению составителей документа, это снимет ограничения для сотрудников в выборе банка для получения зарплаты.

Банк России также предложил в обязательном порядке позволить выбирать банк для зарплатного проекта чиновникам и сотрудникам госкомпаний. Этот шаг позволит расширить доступ банков к подобным проектам и усилит конкуренцию за держателей зарплатных карт.

В качестве еще одной меры рассматривается упрощение смены обслуживающего текущие счета банка.