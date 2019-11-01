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В Тюмени формируют программу НОЦ

Политика, 15:15 26 ноября 2019

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор и проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков приняли участие в сессии-форуме "Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий", прошедшей в Школе перспективных исследований ТюмГУ. Слушателями стали индустриальные партнеры научно-образовательного центра, представители бизнес-структур, высших учебных заведений региона.

Приветствуя собравшихся в зале, губернатор отметил, что одна из основных тем форума - технологическое предпринимательство - та сфера деятельности, которая в регионе пока недостаточно развита. И эта встреча даст возможность получить новые знания, изучить передовые практики, которые будут применимы к реализации самого широкого спектра задач, стоящих перед научно-образовательным и предпринимательским сообществами Тюменской области. "Компетенции технологического предпринимательства — одни из ключевых для реализации программы нашего межрегионального научно-образовательного центра. Убежден, что наработки и опыт, которым поделятся Алексей Боровков и его коллеги, будут нам очень полезны", - подчеркнул Александр Моор.

В рамках сессии-форума состоится обсуждение технологических вызовов отрасли, опыта реализации продуктовых программ предприятий и работа по выработке возможных проектов разработки новых продуктов для региональных предприятий с использованием технологии "цифровых двойников". В числе модераторов – представители компании "Газпромнефть НТЦ", Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии", научно-технологического комплекса "Новые технологии и материалы", научно-образовательного центра "Газпромнефть-Политех" и технологического парка ТюмГУ.

Тематиками круглых столов станут актуальные для региона проблемы, связанные с созданием цифрового двойника керна, цифровое проектирование вездеходов и спецмашин, трансформация других традиционных индустрий региона.

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# Александр Моор , Алексей Боровков , НОЦ , СПбПУ

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