Имена новых членов Молодежной администрации Тюмени назовут на форуме "МОСТ"

| Фото: "Молодежная администрация Тюмени" во ВКонтакте | Фото: "Молодежная администрация Тюмени" во ВКонтакте

Имена новых членов Молодежной администрации города станут известны на форуме "МОСТ", который откроется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 27 ноября в 12 часов.

В состав Молодежной администрации Тюмени войдут 40 человек. Отметим, 25 ноября в областной столице прошел первый этап защиты социальных проектов среди кандидатов на вступление. Члены экспертного совета определили семь кандидатов, которые прошли во второй очный этап. Второй этап пройдет на форуме "МОСТ" с 16 часов до 17 часов 30 минут.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" временно исполняющий обязанности руководителя Молодежной администрации Тюмени Глеб Шустов, выступления участников 25 ноября были на достойном уровне.

"Проекты претендентов направлены на решение проблем из перечня проблемных вопросов, составленного департаментами администрации города. Можно с уверенностью сказать, что все темы — актуальны, а молодежь озаботилась проблемами жителей нашего города", — добавил он.

По словам Глеба Шустова, в декабре состоится первое заседание, на котором выслушают предложения от новоиспеченных членов по плану работы на 2020 год. "Его должны утвердить в январе. Естественно, в него войдет и работа над проектами, с которыми молодые люди защищались в рамках конкурса на вступление", — заключил Глеб Шустов.

Инна Пахомова