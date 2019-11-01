Тюменская область готовится к реализации госпрограммы развития села

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

2020 год определит основные направления и темпы реализации в Тюменской области государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы".

Такую точку зрения высказал председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, комментируя информацию заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Чейметова о ходе подготовки к ее реализации, которая была представлена на очередном заседании комитета.

"То о чем мы говорили долгие годы, становится реальностью, - заявил Владимир Ковин.- Государственная программа "Комплексное развитие сельской территорий на 2020-2025 годы" позволяет надеяться, что наряду с инвестициями в капитал производственный, деньги будут вкладываться в человека через газификацию, через дорожное строительство, благоустройство, жилье, объекты социальной направленности".

По данным Владимира Чейметова, Тюменская область в 2020 году планирует принять участие в реализации ряда ведомственных проектов программы.

"Согласно предварительному расчету Минсельхоза России, сумма средств федерального бюджета, предоставляемая бюджету Тюменской области на реализацию ведомственного проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" в 2020 году составит 2,2 млн рублей, - сообщил он. – Ведомственного проекта "Содействие занятости сельского населения" - 0,4 млн рублей, ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий" - 10 млн рублей".

На реализацию этих проектов в областном бюджете на 2020 год заложено 92 млн рублей. "Я бы очень просил депутатов областной думы от сельских районов посмотреть каждое направление и возможности их реализации в конкретных муниципалитетах, - обратился глава областного АПК к парламентариям. – Любой проект, который есть на ваших территориях, может быть заявлен. Основное требование – наличие проекта. Не с точки зрения проектной документации, а проекта, которая содержит комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных задач. И, конечно, соответствующий перечень документов, которые должны быть отражены в проектной документации, соответствующие экспертизы и сметная стоимость".

Это, по мнению Владимира Ковина, вполне справедливые требования, при выполнении которых объекты могут быть включены в софинансирование из федерального и областного бюджетов.

"К сожалению, не везде это есть, и задача нашего депутатского корпуса довести до муниципалитетов задачи и цели программы и условия, при которых они могут быть в нее включены", - сказал он.

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы" была утверждена 4 июня 2019 года. Как сообщается на сайте правительства РФ, общий объем финансирования, госпрограммы в 2020–2025 годах составляет около 2,3 трлн рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 1 трлн рублей.

Основные цели госпрограммы – сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%.

"Программа рассчитана до 2025 года, охватывает весь спектр вопросов, который касается жителей села, то есть более 37 миллионов человек, - подчеркнул на заседании правительства Дмитрий Медведев. - Задача – приблизить уровень их жизни к городскому. В рамках государственной программы продолжим решать проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования. Будем заниматься жилищным строительством и благоустройством сельских территорий. Будут приниматься меры для поддержки занятости, развития инфраструктуры, я имею в виду дороги, прокладку водопроводов, газопроводов и развитие интернета. Все эти вопросы надо решать, поскольку село здесь существенно отстает от города".

Борис Олейник