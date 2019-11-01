Юргинская птицефабрика работает на полную производственную мощность

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Юргинская птицефабрика "Абсолют-Агро" по выращиванию индейки, построенная в 2016 году, работает на полную производственную мощность. Об этом на заседании комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

"С 2018 года "Абсолют-Агро" перевыполняет плановые показатели производства мяса птицы на 15 процентов. В 2018 году здесь произведено более 11 тысяч тонн птицы в живом весе, – пояснил он. - В настоящее время поголовье составляет 269 тысяч голов птицы. Предприятие работает на полную производственную мощность".

Продукция Юргинской птицефабрики реализуется как на территории Уральского федерального округа, так и в других регионах России. На 2020 год запланировано включение ООО "Абсолют-Агро" в реестр экспортеров в страны Таможенного Союза".

"Птицеводческая отрасль у нас сегодня на подъеме, - подытожил Владимир Чейметов свое сообщение о перспективах развития птицеводства. - В свете недавнего послания губернатора мы рассматриваем птицефабрики как один из драйверов экспортной политики и изучаем возможность поставки сухого и жидкого меланжа, другой продукции птицеводства за пределы Российской Федерации".

На юргинском предприятии для формирования комфортной среды для птицы внедрены современные технологии светодиодного освещения, есть система ниппельного поения . Температура и влажность помещений зависят от возраста индейки и поддерживаются автоматически. Это позволяет существенно повысить показатели продуктивности, поскольку условия выращивания птицы максимально приближены к традиционному пребыванию на сельском подворье.

На всех этапах жизни птицы используются отборные сбалансированные корма, произведенные предприятиями ГК "РУСКОМ".

Борис Олейник