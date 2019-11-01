Более пятисот семей Викуловского района стали участниками программы "Социальный контракт"

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

539 семей Викуловского района приняли участие в программе финансовой помощи на условиях социального контракта на общую сумму около 28 млн рублей с 2006 по 2019 г., сообщает региональный департамент социального развития.

Основным направлением оказания помощи является развитие личного подсобного хозяйства. 74 % семей улучшили свое материальное положение, 60 % семей сняты с учета как малоимущие.

Семья Кардальских проживает в с. Викулово. Алексей и Надежда воспитывают двоих детей. В 2014 году семья получила адресную социальную помощь в размере 70 тыс. рублей. Эти деньги они направили на развитие личного подсобного хозяйства и приобрели двух коров.

Доходы, полученные от продажи молока, молочных продуктов и мяса супруги откладывали. На накопленные средства они смогли приобрести трактор, пресс-подборщик, косилку и грабли для заготовки сена, доильный аппарат, сепаратор для молока, картофелекопалку.

На сегодняшний день в хозяйстве Кардальских пять коров, две нетели, два быка и пять телят. На своем участке в 50 соток они выращивают картофель на корм скоту, также они взяли 64 га в аренду под покосы. Супруги сами заготавливают сено, на приусадебном участке выращивают овощи для личного потребления. Из молока получают сливки, творог, масло, сыр. Молоко и молочные продукты продают населению, принимают заказы и доставляют продукты на дом.

К тому же семья приняла участие в государственной социальной программе "Молодая семья". Получили сертификат на строительство дома, который построили сами.

Напомним, социальный контракт является действенным способом оказания финансовой поддержки малоимущим гражданам. Заключая контракт, социальная служба и конкретная семья принимают на себя взаимные обязательства, направленные на улучшение материального положения семьи. Так, семья получает адресную социальную помощь, а взамен обязуется добросовестно выполнять план по выходу на самообеспечение.

Всего за время реализации программы выплаты на самообеспечение получили 8,7 тыс. тюменских семей, на эти цели из областного сюжета направлено более 330 млн рублей.