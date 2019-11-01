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Дмитрий Грамотин: спортивная инфраструктура активно развивается в регионе

Политика, 12:53 29 ноября 2019

Фото СБР

Масштабная программа строительства спортивных объектов воплощается в жизнь в Тюменской области. Об этом в интервью обозревателю "Тюменской линии" рассказал директор регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Дмитрий Грамотин.

"В рамках национальных проектов перед нами стоят серьезные и амбициозные задачи по развитию спортивной инфраструктуры в городах и селах региона. Главная из них - максимально увеличить количество жителей Тюменской области, которые ведут здоровый образ жизни и систематически занимаются физкультурой и спортом. Этот показатель постоянно растет", - отметил он.

В рамках региональной инвестиционной программы развития спортивной инфраструктуры строятся, в частности, центр спортивной гимнастики в Тюмени, спорткомплексы в с. Мальково Тюменского района и в с. Ярково, плавательные бассейны в Ялуторовске и Заводоуковске.

"В Тобольске совместно с компанией СИБУР строится несколько крупных спортивных объектов. Среди них - ледовый дворец, многофункциональный спорткомплекс, плавательный бассейн", - рассказал Дмитрий Грамотин.

В областном бюджете на 2020 год предусмотрены средства на развитие сети спортивных площадок в сельских муниципалитетах. В пос. Боровском Тюменского района и в с. Казанское появятся современные футбольные поля с искусственным покрытием.

Евгений Бабенко

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# Дмитрий Грамотин , национальные проекты , физкультура и спорт

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