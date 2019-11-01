Кредит без залога для развития бизнеса предлагает Запсибкомбанк

| Фото: zapsibkombank.ru | Фото: zapsibkombank.ru

Специальное предложение по кредитованию без залога для предпринимателей-участников конкурсов и тендеров разработал Запсибкомбанк специально к сезону проведения тендеров и торгов.

Теперь для заемщиков, работающих более трех лет, по кредиту для исполнения контракта на сумму до 20 млн рублей возможна выдача денежных средств без залога. Процентные ставки зависят от суммы кредита.

По словам директора дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых, у банка имеется большой опыт в выдаче таких беззалоговых кредитов, при это сохраняются такие преимущества, как преимущества индивидуальный подход к каждому заемщику, отсутствие комиссии за досрочное погашение, специальные условия для клиентов на комплексном обслуживании.

"Беззалоговые кредиты вызывают неизменный интерес у корпоративных клиентов, и для кого-то такие кредиты являются самым удачным решением финансовых вопросов. У Запсибкомбанка большой опыт в выдаче кредитов для участия в конкурсах и исполнения контрактов. Наши корпоративные клиенты побеждают в тендерах с поддержкой надежного финансового партнера, поэтому мы по праву гордимся плодотворным сотрудничеством и рады успехам клиентов", – рассказала она.

Широкая линейка кредитов для бизнеса позволит каждому клиенту подобрать наиболее подходящий по условиям и целевому назначению вариант. Беззалоговый кредит предоставляется в форме как срочного кредита или кредитной линии, так и овердрафта. Узнать подробнее об условиях кредитования и связаться сотрудниками банка можно на сайте.