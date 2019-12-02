Тюменские деревообработчики заявят о себе в Египте

| Фото: Центр поддержки экспорта | Фото: Центр поддержки экспорта

Тюменские деревообработчики примут участие в V Международной выставке Cairo Woodshow 2019 в Каире 5-8 декабря, сообщает региональный Центр поддержки экспорта.

Тема форума - деревообработка, оборудование лесной промышленности, производство мебели.

Участие тюменских компаний организовано в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Для региональных предприятий это возможность наладить новые деловые контакты и выйти на широкий рынок.

В Каире областная делегация представит коллективный выставочный стенд с продукцией, технологиями и достижениями тюменских деревообрабатывающих, лесозаготовительных и мебельных компаний. Преимущества такого стенда в том, что компании-экспоненты экономят на расходах по аренде выставочной площади, застройке стенда и оплате регистрационных взносов.

Основной акцент в поездке будет сделан на проведение деловых встреч и переговоров с мировыми лидерами деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности. Делегация Тюменской области обсудит возможности экспорта с торгпредом Египта, а также представителями профильных министерств и ведомств, ассоциациями и бизнес-сообществом Республики Египет. Кроме этого, для каждой компании-участника будут организованы В2В встречи и индивидуальные встречи с потенциальными зарубежными партнерами. У тюменских бизнесменов будет уникальный шанс заключить выгодные сделки с импортерами дерева, расширить торгово-экономическое сотрудничество между регионами и странами, привлечь новые инвестиции.

Поставка древесины в Египет признана перспективным направлением бизнеса, так как страна не первый год входит в число крупнейших стран-импортеров лесной продукции. Выставка Cairo Woodshow ежегодно проходит под эгидой Министерства торговли и промышленности Египта и считается одной из важнейших ярмарок подобного рода на всей территории Африки и Ближнего Востока. В 2018 году выставка собрала участников из 25 стран мира и более 7 тыс. гостей.