Губернатор Тюменской области и глава Росстата обсудили подготовку к переписи населения

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков, который прибыл в Тюменскую область с рабочим визитом, обсудили вопросы информационного взаимодействия с Росстатом и подготовку к Всероссийской переписи населения 2020 года.

Александр Моор подчеркнул, что Тюменская область проводит все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящей переписи. "Прекрасно помним наш опыт переписи 2010 года. Сегодня есть возможность проанализировать "узкие места" и выработать решения, которые позволят всем многочисленным участникам на федеральном, региональном и муниципальном уровнях слаженно выполнить поставленные задачи. Несмотря на цифровизацию, проведение переписи – важное мероприятие, которое позволяет получить не только количественную, но и качественную информацию, необходимую для принятия управленческих решений", – высказал мнение глава региона.

Павел Малков отметил, что Всероссийская перепись 2020 года будет нестандартной, непростой. "Предстоит большая информационно-разъяснительная работа. Каждый человек должен понимать, почему ему необходимо принять участие в переписи. Важная составляющая предстоящей переписи населения – ее цифровой формат. Интернет-перепись, планшеты для переписчиков, новые информационные системы – это новые качества, новый уровень и новые риски, с которыми раньше не сталкивались. Наша совместная задача максимально вовлечь граждан в перепись через единый портал государственных услуг. Тюмень традиционно в числе лидеров в этом направлении и мы рассчитываем, что и в организации мероприятий по проведению переписи будет в числе передовых", – подчеркнул он.

Сразу после двусторонней встречи глава Росстата провел в Тюмени межрегиональное совещание, на котором представители органов власти и государственной статистики регионов Уральского федерального округа обсудили организацию и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, в том числе в районах Крайнего Севера, в отдаленных и труднодоступных территориях.

Перепись населения в стране проводится не реже чем один раз в десять лет. Предыдущая состоялась в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 40 млн демографических событий (рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства). Перепись 2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря. Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг, возможности пройти перепись в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также использовании переписчиками планшетов. Основной бланк переписи содержит 23 вопроса: о родственных отношениях в семье, поле, возрасте, месте рождения, состоянии в браке, рождаемости, гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, образовании, занятости, источниках средств к существованию, миграции и жилищных условиях.

Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны в декабре 2020 года. Предварительные итоги Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты переписи станут известны в течение 2021–2022 годов.