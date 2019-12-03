Депутаты оценили новую форму управления в Голышманово

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Новую организацию муниципального управления в Голышмановском городском округе обсудили парламентарии на выездном заседании комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению 3 декабря.

"Почти год назад принят закон об объединении 15 муниципальных образований в один городской округ с центром в Голышманово. Сегодня ходим посмотреть, как существует городской округ, как исполняются государственные полномочия, которые мы передаем с областного уровня. Нужно отслеживать, как существуют разные формы управления, чтобы найти лучший способ модернизации для экономики и социальной сферы региона", - подчеркнул председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению областной думы Фуат Сайфитдинов. Он отметил, что в городском округе активно развиваются агропромышленные инвестпроекты.

Народных избранников встретил глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков, который рассказал, что в округе проживают 25 тыс. 477 человек. На территории застроено 495 км автомобильных дорог. 42% округа занимает лес. Здесь находится самый крупный молочный комплекс Сибири и России - ГК "Дамате". В нем - по пять коровников и телятников, одна корова дает до 30 литров в день. В планах фермы - нарастить производство до 6 тыс. голов.

Неподалеку от Голышманово (на 219 км федеральной трассы) развернулась стройка нового инвестора - производство бройлеров компании ООО "Руском". По бизнес-стратегии планируется производить 40 тыс. тонн в год бройлерного мяса.

"Сегодня это крупнейший объект в Тюменской области, под который мы отдали площадь 1200 гектаров земли. Инвестор начал строительство производственных цехов. Здесь будет более десятка помещений. Планируется создание более 700 рабочих мест, что значимо для нашего городского округа. К концу 2020 года инвестор планирует ввести в эксплуатацию инкубатор и цех боя птицы", - презентовал проект Александр Ледаков.

Далее парламентарии ознакомились с Голышмановским агропедагогическим колледжом, где им рассказали о реализации национального проекта "Образование". Депутаты попали на занятия к трем группам и даже поделились опытом со студентами.

В Голышмановской централизованной библиотечной системе народным избранникам показали выставку книг, экспозицию об известных земляках, читальные залы, досуговые абонементы, а также передвижной планетарий.

В 12 часов начался круглый стол, где будет рассмотрен вопрос о деятельности сельских старост, как одной из форм участия граждан в местном самоуправлении.

Ирина Ромашкина