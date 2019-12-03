Александр Моор поздравил тюменских учеников с победой на международной олимпиаде

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С победой на международной олимпиаде по экспериментальной физике поздравил учеников физико-математической школы губернатор Тюменской области Александр Моор в своем аккаунте в Instagram.

"Гордость берет за то, что на единственной в мире олимпиаде по экспериментальной физике для учащихся 8-11 классов наши школьники оказались в числе лучших среди 400 участников! Тюменский десятиклассник Ильяс Гарифханов стал абсолютным победителем соревнований, еще восемь старшеклассников завоевали серебряные и бронзовые медали. Ребята, вы огромные молодцы, не останавливайтесь на достигнутом. Особая благодарность родителям и преподавателям, которые вырастили, выучили и воспитали талантливых и умных детей", - добавил он.

Напомним, проходившая в Минске олимпиада объединила участников из шести стран. Тюменцы завоевали восемь серебряных и бронзовых медалей, обеспечив себе второе место в командном зачете.

| Фото: департамента образования и науки Тюменской области | Фото: департамента образования и науки Тюменской области

Николай Ступников