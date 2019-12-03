Тюменская область получила грант за эффективную работу главы региона и органов исполнительной власти

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

1 млрд 446 млн 879 тыс. рублей получит Тюменская область из федерального бюджета. Грант – результат высокой эффективности работы губернатора Александра Моора и региональных органов исполнительной власти. Распоряжение федерального правительства о поощрении субъектов, в которых высшие должностные лица достигли наиболее высоких показателей, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Средства поступят в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов в 2019 году", - отмечено в документе.

Всего на эти цели было направлено 45 млрд рублей. В рейтинг вошли не все субъекты РФ. Сумма гранта зависит от показателей эффективности губернатора: минимальная чуть более 1 млн рублей. Гранты в размере от 1 млрд рублей получили Башкортостан, Дагестан, Крым, Татарстан, Чечня, Краснодарский, Пермский и Ставропольский края, Воронежская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Самарская, Свердловская, Тульская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург. Тюменская область – в тройке лидеров, регион получит около 1,5 млрд рублей.

Екатерина Исаева