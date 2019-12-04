Деньги за испорченную мебель помогли вернуть тюменские приставы жительнице Ноябрьска
Жительница Ноябрьска по исполнительному листу получила более 150 тыс. рублей за испорченный товар, убытки за доставку транспортной компанией, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов России по Тюменской области.
В феврале ноябрянка купила дизайнерский диван по дистанционно заключенному договору купли-продажи. Стоимость мягкой мебели составила почти 91 тыс. рублей, плюс оплата за доставку из Тюмени транспортной компанией.
При вскрытии упаковки покупательница обнаружила порванную обивку и поврежденный бельевой короб.
Женщина обратилась в Ноябрьский городской суд, который обязал фирму-продавца выплатить всю стоимость испорченного товара, убытки за доставку транспортной компанией, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма причиненного ущерба составила более 150 тыс. рублей.
Исполнительный лист поступил в отдел по взысканию задолженности с юридических лиц по Тюмени и Тюменскому району, по месту регистрации фирмы-должника. Так как оплата в установленный судом срок не поступила, судебный пристав направил запросы о счетах должника и вынес постановление о принудительном взыскании. На одном из счетов были обнаружены сбережения, достаточные для погашения долга, и переведены жительнице Ноябрьска в полном объеме.