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Деньги за испорченную мебель помогли вернуть тюменские приставы жительнице Ноябрьска

Происшествия, 15:04 04 декабря 2019

управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области | Фото: управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области

Жительница Ноябрьска по исполнительному листу получила более 150 тыс. рублей за испорченный товар, убытки за доставку транспортной компанией, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов России по Тюменской области.

В феврале ноябрянка купила дизайнерский диван по дистанционно заключенному договору купли-продажи. Стоимость мягкой мебели составила почти 91 тыс. рублей, плюс оплата за доставку из Тюмени транспортной компанией.

При вскрытии упаковки покупательница обнаружила порванную обивку и поврежденный бельевой короб.

Женщина обратилась в Ноябрьский городской суд, который обязал фирму-продавца выплатить всю стоимость испорченного товара, убытки за доставку транспортной компанией, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма причиненного ущерба составила более 150 тыс. рублей.

Исполнительный лист поступил в отдел по взысканию задолженности с юридических лиц по Тюмени и Тюменскому району, по месту регистрации фирмы-должника. Так как оплата в установленный судом срок не поступила, судебный пристав направил запросы о счетах должника и вынес постановление о принудительном взыскании. На одном из счетов были обнаружены сбережения, достаточные для погашения долга, и переведены жительнице Ноябрьска в полном объеме.

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# долг , мебельная компания , судебные приставы , УФССП России по Тюменской области

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