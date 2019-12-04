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Тюменские ветераны сразятся за хоккейные медали

Спорт, 12:52 04 декабря 2019

nhliga.org | Фото: nhliga.org

Товарищеская встреча по хоккею между командой ветеранов "Водник" и сборной ветеранов Тюмени пройдет на базе спортшколы "Водник" (ул. Судоремонтная, 2Б) 7 декабря. Торжественное открытие начнется в 11 часов 45 минут, старт соревнований - в 12 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

В команде ветеранов "Водника" будут бороться его воспитанники, среди которых Владимир Набоков, Сергей Горев, Сергей Перевозкин, Андрей Неустроев, Анатолий Плесовских (член молодежной сборной СССР) и другие.

В сборной ветеранов города за медали соревнований поспорят Владислав Чураков, Валерий Соболев, Василий Шевчик и другие.

Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призеров начнется в 13 часов 30 минут.

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# ДК Водник , хоккей

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