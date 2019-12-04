О новых сроках смены страховщика напомнили в ПФР

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Принять окончательное решение о смене страховщика до 31 декабря могут люди, имеющие средства накопительной пенсии. Об этом заявила управляющий Отделением ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова на пресс-конференции в совместном пресс-центре "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Она напомнила, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан 1967 года рождения и моложе. У мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения, чьи средства пенсионных накоплений формировались 2002-2004 годах; у участников Программы государственного софинансирования пенсии; у тех, кто направил средства материнского семейного капитала на формирование накопительной пенсии; у граждан, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

"Впервые в 2019 году прием заявлений о переводе накопительной части пенсии из одного НПФ в другой осуществлялся в срок до 1 декабря. Но если гражданин засомневался в своем решении, он может направить уведомление об отказе от смены страховщика до 31 декабря. А вот заявления о переводе в управляющие компании можно подавать не до 1 декабря, а до 31 декабря", - уточнила Алефтина Чалкова.

Она подчеркнула, что уведомление об отказе от смены страховщика подаются в любой территориальный орган ПФР лично или через представителя (по доверенности).

Алефтина Чалкова напомнила, что менять страховщика можно, но если делать это чаще одного раза в пять лет, то человек может потерять инвестиционный доход, а в случае отрицательного инвестирования это уменьшит средства пенсионных накоплений на сумму инвестиционного убытка. При этом, если страховщиком является Пенсионный фонд России, замена управляющей компании или инвестиционного портфеля УК произойдет без потери инвестиционного дохода.

Детали о том, где сейчас размещены средства накопительной пенсии, жители региона могут узнать через личный кабинет ПФР или Единый портал госуслуг. В случае, если средства гражданина были переведены в другой НПФ без его ведома, он имеет право подать жалобу в НПФ или Пенсионный фонд, а также обратиться в суд для признания договора с НПФ об обязательном пенсионном страховании недействительным, либо написать новое заявление на перевод пенсионных накоплений прежнему страховщику.

"Что делать в случае аннулирования лицензии у НПФ: специальных мер для возврата пенсионных накоплений гражданам предпринимать не нужно, все действия произведет Банк России. Начиная с даты аннулирования лицензии у НПФ, новым страховщиком в системе обязательного пенсионного страхования станет Пенсионный фонд России", - сообщила Алефтина Чалкова.

Она напомнила, что в 2019 году на пенсию выходят женщины, родившиеся в первом полугодии 1964 года и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1959 года. При этом воспользоваться накопительной частью пенсии мужчины могут раньше, чем получат право на выплату страховой части.

"Независимо от того, что продлен период выхода на пенсию, право написать заявление о назначении накопительной пенсии наступает у них именно по возрасту, когда исполнилось 55, 60 лет", - подчеркнула она.

Алефтина Чаркова также напомнила, что пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам умершего гражданина, в случае, если гражданин сам не воспользовался своей накопительной пенсией.

Татьяна Ковалева