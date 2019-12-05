Обновился состав Собрания молодых депутатов при областном парламенте

| Фото: пресс-служба регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Заседание Собрания молодых депутатов состоялось в Тюменской областной думе. На нем подвели итоги работы за два года и наметили планы на 2020 год, сообщает пресс-служба регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Одним из важных вопросов на повестке стало избрание нового председателя, заместителя председателя и секретаря СМД. Напомним, что по положению эти должности избираются сроком на два года.

По результатам голосования новым председателем стал депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин, его заместителем – первый председатель Собрания молодых депутатов, депутат областного парламента Ольга Швецова.

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов. Он отметил, что два года пролетели очень быстро.

"Вы немало успели сделать за это время. Самое главное – вы приобрели знания и опыт. Это заслуга и руководства Собрания молодых депутатов, и лично Ольги Швецовой – она человек активный и, как депутат облдумы, хорошо ориентируется в том, что нужно вам рассказать, какие знания нужно дать", - подчеркнул он.

Андрей Артюхов считает, что проект себя оправдал и его надо продолжать.

"Самое главное – это ваши конкретные дела. Знания и опыт – это важно, но вы - депутаты, вы должны оказывать помощь жителям, хоть ваши возможности порой и ограничены. Обращаю ваше внимание на то, что в преддверии 75-летия Победы надо уделить внимание заслуженным людям в ваших муниципальных округах", - добавил он и порекомендовал привлекать к этой работе молодежь.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев подчеркнул: "Независимо от политической принадлежности у нас с вами миссия одна – сделать жизнь наших земляков лучше. Здорово, что вы люди неравнодушные, и если обратиться к истории, то именно такие люди, как вы, осваивали север Западной Сибири. Надо учиться, совершенствоваться, работать по-честному, на совесть и ответственно - тогда все получится".

Он также напомнил про реализацию нацпроектов. "У нас 48 региональных проектов в рамках нацпроектов, и мы должны сообща очень многое реализовать", - сказал Сергей Сарычев.

Ольга Швецова в своем отчете доложила о деятельности собрания за 2 года.

"Если на нашем первом заседании Сергей Корепанов назвал собрание "своеобразной школой молодых парламентариев", то сегодня уже можно сказать, что Собрание молодых депутатов выросло в "депутатский университет", где каждое заседание, каждая встреча становятся образовательной дискуссионной площадкой, куда приглашаются представители руководства региона, директора областных департаментов, тренеры, педагоги, где идет живое профессиональное общение, выстраиваются коммуникации, где нужные сведения молодые депутаты получают из первых рук и тут же задают все интересующие вопросы", - отметила Ольга Швецова.

Депутат подчеркнула, что после прошедших в сентябре выборов состав Собрания обновился практически на одну четверть. В него входят 88 молодых депутатов, два года назад было 57.

"Сегодня в него войдут еще 17 новых членов, представляющих Ялуторовскую городскую думу, Тюменский, Нижнетавдинский, Упоровский, Омутинский, Уватский и Юргинский муниципальные районы. Наша задача - объединить молодых депутатов со всего региона. Мы все здесь с одной общей целью – развиваться, делиться опытом и делать жизнь наших избирателей качественнее", - сказала Ольга Швецова и поблагодарила за работу активных членов собрания, а также всех тех, кто приходил на совещания и делился своим жизненным и профессиональным опытом.

После заседания молодые депутаты приняли участие во встрече с директором департамента культуры Тюменской области Еленой Майер, где обсудили реализацию национального проекта "Культура" в регионе, а также посетили экспозиции музейного комплекса имени И. Я. Словцова.