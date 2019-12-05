В Тюмени разыскивают подозреваемого в грабеже

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Смартфон стоимостью около 20 тыс. рублей, угрожая применением насилия, открыто похитил неизвестный у 11–летнего мальчика возле остановочного комплекса, расположенного по ул. 30 лет Победы в Тюмени.

Следственный отдел по Калининскому округу города регионального управления СК РФ возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья), сообщает ведомство.

Следователи обращаются к общественности и представителям средств массовой информации с просьбой в установлении местонахождения подозреваемого в грабеже.

Приметы молодого человека: на вид 18-22 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, темного цвета. Был одет: куртка спортивная черного цвета, на голове капюшон, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета с полосками белого цвета с наружной и внутренней сторон. Ходит, держа одну или обе руки в карманах брюк.

Телефоны для связи с сотрудниками правоохранительных органов: 8 (3452) 32-90-58, 29-11-20.