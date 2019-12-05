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Депутат Госдумы назвал информвбросом заявления о повышении тарифов ОСАГО

Политика, 14:38 05 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заявления о повышении тарифов ОСАГО на 30% - это информационный вброс, заявил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время парламентских слушаний 5 декабря.

Как сообщает пресс-служба информационного проекта "ОСАГО: общественная экспертиза", по данным статистики тарифы снижаются с момента запуска первого этапа реформы по либерализации ОСАГО.

По словам Анатолия Аксакова, тема изменения тарифов не теряет актуальности: "практически каждый год обсуждаем".

"В прошлом году осенью были слушания, и после них 4 декабря ЦБ принял указание о расширении тарифного коридора на 20% от базовой ставки. Далее стал более вариативным коэффициент стажа. Был изменен коэффициент бонус-малус, он стал более гибким и эффективным. Было много критики и вбросов, что тарифы существенно возрастут. На данный момент тариф снизился на 5,3% за год, количество договоров увеличилось на 1,5%, сбор за полисы ОСАГО уменьшился на 4%. То есть решение об индивидуализации тарифов показало свою эффективность", - прокомментировал депутат.

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# Госдума , ОСАГО

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