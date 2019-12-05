В Исетском районе открыли лыжный сезон

| Фото: isetsk.admtyumen.ru | Фото: isetsk.admtyumen.ru

Дистанции от одного до пяти километров пробежали участники первенства Исетского района по лыжным гонкам, сообщает администрация муниципалитета.

Соревнования в с. Солобоево собрали спортсменов разных возрастов, самому младшему исполнилось семь лет.

Перед стартом прошла церемонии награждения победителей и призеров Кубка Исетского района в общем зачете зимнего сезона 2018-2019 года.

Все участники первенства Исетского района по лыжным гонкам нового сезона получили первые кубковые очки. Всего в зачет входят четыре старта за сезон, победителей определят по итогам трех лучших гонок.