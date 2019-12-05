  • 5 декабря 20195.12.2019четверг
  • USD64,1948
    EUR71,1086
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер юго-западный

В Исетском районе открыли лыжный сезон

Спорт, 15:00 05 декабря 2019

isetsk.admtyumen.ru | Фото: isetsk.admtyumen.ru

Дистанции от одного до пяти километров пробежали участники первенства Исетского района по лыжным гонкам, сообщает администрация муниципалитета.

Соревнования в с. Солобоево собрали спортсменов разных возрастов, самому младшему исполнилось семь лет.

Перед стартом прошла церемонии награждения победителей и призеров Кубка Исетского района в общем зачете зимнего сезона 2018-2019 года.

Все участники первенства Исетского района по лыжным гонкам нового сезона получили первые кубковые очки. Всего в зачет входят четыре старта за сезон, победителей определят по итогам трех лучших гонок.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Исетский район , лыжи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 05.12.2019В Исетском районе открыли лыжный сезон
13:10 05.12.2019Тюменские лыжники представят Россию на этапе Кубка мира
12:27 05.12.2019Тюменец Иван Милованов – рекордсмен сборной России по футболу
11:10 05.12.2019"Рубин" примет дебютантов Высшей хоккейной лиги