Губернатор Тюменской области Александр Моор - в десятке лидеров федерального медиарейтинга
Александр Моор - в десятке лидеров медиарейтинга российских губернаторов. В Уральском федеральном округе глава тюменского региона по числу упоминаний занимает второе место. Исследование за ноябрь 2019 года подготовила компания "Медиалогия".
В федеральном рейтинге губернатор Тюменской области поднялся на восемь строчек рейтинга и вошел в первую десятку, заняв девятое место, обойдя коллег из Ямала, Югры.
Наиболее часто СМИ писали о тюменском губернаторе по итогам его традиционного обращения к региональному парламенту и жителям. В ноябре Александр Моор сообщил, что в Тюменской области 2020 год объявлен Годом сельского предпринимательства. Также СМИ обратили внимание на соглашение о стабилизации экологической ситуации в русле реки Тобол.
Напомним, что рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Екатерина Исаева