Губернатор Тюменской области Александр Моор - в десятке лидеров федерального медиарейтинга

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Александр Моор - в десятке лидеров медиарейтинга российских губернаторов. В Уральском федеральном округе глава тюменского региона по числу упоминаний занимает второе место. Исследование за ноябрь 2019 года подготовила компания "Медиалогия".

В федеральном рейтинге губернатор Тюменской области поднялся на восемь строчек рейтинга и вошел в первую десятку, заняв девятое место, обойдя коллег из Ямала, Югры.

Наиболее часто СМИ писали о тюменском губернаторе по итогам его традиционного обращения к региональному парламенту и жителям. В ноябре Александр Моор сообщил, что в Тюменской области 2020 год объявлен Годом сельского предпринимательства. Также СМИ обратили внимание на соглашение о стабилизации экологической ситуации в русле реки Тобол.

Напомним, что рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Екатерина Исаева