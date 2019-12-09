Олег Коптяев стал победителем чемпионата Тобольска по рыболовному спорту

| Фото: федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: федерация рыболовного спорта Тюменской области

Олег Коптяев признан победителем чемпионата Тобольска по рыболовному спорту в дисциплине "Ловля на блесну со льда", сообщает региональная федерация рыболовного спорта.

Около 30 рыбаков стали участниками традиционного чемпионата.

Больше всех рыбы выловил тоболяк Олег Коптяев, вторым стал Изель Халитов, замкнул тройку призеров Дмитрий Горохов.

"На чемпионате были определены победители по номинациям. Так, в номинации "Первая пойманная рыба" лидером стал Олег Коптяев, самая большая рыба, кстати, тоже у него. В номинации "Самый молодой участник" победителем признан 11-летний Максим Коптяев, а самым опытным стал Василий Константинов 1952 года рождения. Отметили и новичка в рыболовном спорте - это Тимиров Рахим", - рассказал председатель Федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.

Пятеро участников чемпионата выполнили третий спортивный разряд, шестеро повысили разряд до второго. Основной улов тобольских рыбаков составили: окунь, щука, подлещики и судак.

Анжела Лебедева