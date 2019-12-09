Замдиректора филиала Росгосстраха в Тюмени отправили в колонию за мошенничество

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За хищение более более 11 млн рублей у страховой компании вынесен приговор бывшему заместителю директора по корпоративному страхованию филиала ПАО Росгосстрах в Тюменской области. Подсудимой назначено четыре года колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2016 и 2017 годах между страховой компанией и Центром хозяйственного обеспечения УМВД Тюменской области были заключены госконтракты на страхование ОСАГО) 1 тыс. 694 транспортных средств.

По версии следствия, замдиректора по корпоративному страхованию к сопровождению контрактов привлекла номинального агента – предпринимателя, которая фактически никаких работ не выполняла.

Перечисляемое на счет вознаграждение агент по указанию подсудимой обналичивала, после чего сама или через других работников страховой компании передавала ей деньги. Таким способом, замдиректора похитила у компании более 11 млн рублей.