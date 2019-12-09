Александр Моор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечеств

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздник День Героев Отечества - это признание Родиной заслуг людей, которые не щадили себя во имя ее благополучия и процветания. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в обращении к жителям региона, посвященном памятной дате.

"В эту памятную дату мы чествуем тех, кто совершил мужественные поступки, рисковал жизнью, спасая других. Мы склоняем головы в память о героях, погибших при исполнении воинского и гражданского долга. Трудовой или ратный подвиг каждого из них навсегда вписан в героическую историю нашей страны. Тюменская область славится своими Героями Отечества. Дорогие герои-тюменцы! Ваше личное мужество, самоотверженность, стойкость и безграничная преданность Родине – достойный пример для молодого поколения", - сказал глава региона.

Губернатор выразил благодарность героям-землякам за служение России и Тюменской области, плодотворную общественную работу и весомый вклад в патриотическое воспитание тюменской молодежи. Пожелал всем здоровья, счастья, мира и добра.