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Тюменские лыжники завоевали золото и серебро на этапе Кубка мира

Спорт, 13:59 09 декабря 2019

www.flgr.ru

Тюменские лыжники Иван Якимушкин, Евгений Белов, югорчанин Сергей Устюгов и Илья Порошкин из Республики Коми завоевали золотые медали по итогам эстафеты 4х5 и 4х7,5 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере 8 декабря, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Вторая российская команда в составе Андрея Ларькова, Республика Татарстан, Ильи Семикова, Республика Коми, тюменца Дениса Спицова и красноярца Андрея Мельниченко стала серебряным призером соревнований.

Сборная Норвегии на третьем месте.

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# Денис Спицов , Евгений Белов , Кубок мира , лыжи

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