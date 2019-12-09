Тюменские лыжники завоевали золото и серебро на этапе Кубка мира
www.flgr.ru
Тюменские лыжники Иван Якимушкин, Евгений Белов, югорчанин Сергей Устюгов и Илья Порошкин из Республики Коми завоевали золотые медали по итогам эстафеты 4х5 и 4х7,5 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере 8 декабря, сообщает Федерация лыжных гонок России.
Вторая российская команда в составе Андрея Ларькова, Республика Татарстан, Ильи Семикова, Республика Коми, тюменца Дениса Спицова и красноярца Андрея Мельниченко стала серебряным призером соревнований.
Сборная Норвегии на третьем месте.