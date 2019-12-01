Открытое городское первенство по дзюдо соберет юношей и девушек в Ишиме

| Фото: Центр "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр "Тюмень-дзюдо"

Более 150 юношей и девушек 2004-2005 годов рождения встретятся на открытом первенстве по дзюдо города Ишима 12 декабря.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" главный тренер по дзюдо города Ишима Сергей Кулов, кроме спортсменов из районов и городов юга Тюменской области, желание участвовать выразили представители из Уфы, Екатеринбурга, Омска, Алтайского края и Казахстана.

"Открытое первенство в Ишиме – это традиционные соревнования, которые ежегодно собирают около 500 воспитанников спортивных школ со всей Тюменской области и соседних регионов. В этом году многие не успели своевременно подать заявки", - рассказал Сергей Кулов.

Юноши выступят в восьми весовых категориях от 42 кг до 73 кг и выше. Поединки среди девушек будут в шести весовых категориях от 48 кг до 70 кг и выше.

Призеры, занявшие второе и два третьих места в личном первенстве в каждой возрастной группе раздельно среди мальчиков и девочек, будут награждены грамотами и медалями. Победители соревнований кроме медалей и призов получат ценные призы.

Ирина Кургузова