Байкаловские школьники совершили экскурс на родину земляка-героя

фото центра творчества Тобольского района фото центра творчества Тобольского района

Школьники байкаловской средней школы Тобольского района совершили экскурс на родину Героя Советского Союза Александра Николаевича Волохова, в деревню Мазурова. Об этом "Тюменской линии" сообщили в районном центре творчества.

На встречу с ребятами пришла ветеран педагогического труда Валентина Прокопьевна Кадушкевич. Она рассказала, как беззаботно и дружно жили мазуровские (прим.ред.: из деревни Мазурова) ребятишки – летом помогали взрослым и купались, зимой - строили крепости из снега, катались на горке. Именно здесь, в деревне Мазурова Байкаловского района Омской (ныне Тюменской) области в крестьянской семье 5 мая 1923 года родился будущий Герой Советского Союза Александр Волохов.

В декабре 1941 года Саша Волохов добровольно пошел на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию и был направлен в артиллерию. С июля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К ноябрю 1943 года старший сержант Александр Волохов был наводчиком орудия артиллерийской батареи 1118-го стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии 6-й армии 3-го Украинского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

26 ноября 1943 года Волохов одним из первых переправился через Днепр к югу от Запорожья и принял активное участие в отражении немецких контратак и удержании плацдарма. "Вы себе представьте, что на той стороне - фашисты, - вспоминал Александр Волохов. - Они открыли огонь, а мы не можем ответить потому, что с лодок ничего не сделаешь. Под огнем немцев вышли на берег, подтащили пушки - и ударили по фашистам".

После того, как из строя выбыл командир орудия, Волохов заменил его. Под его командованием расчет отбил две вражеские контратаки, уничтожив два пулемета и несколько десятков солдат и офицеров противника.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за "образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками" старший сержант Александр Волохов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

После войны Александр Волохов остался в армии. Окончил Томское артиллерийское училище, служил на командных должностях. В 1973 году вышел в запас в звании подполковника. Работал в отделе вневедомственной охраны в Индустриальном РОВД города Днепропетровска. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.