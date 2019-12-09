В Тюменской области отмечают День Героев Отечества

| Фото: Центр информационно-библиотечного обслуживания населения Омутинского района | Фото: Центр информационно-библиотечного обслуживания населения Омутинского района

9 декабря в России — День Героев Отечества. Традиционно во всех муниципальных образованиях Тюменской области проходят мероприятия, приуроченные к этой памятной дате. Тематические и познавательные программы, часы истории в школах, сельских клубах и библиотеках, военно-патриотические игры и викторины.

Патриотическая акция "О доблестях, о подвигах, о славе" стартовала в Армизонском районном Доме культуры, а в центральной районной библиотеке - обзор книжной выставки "России - верные сыны". В Викуловском народном краеведческом музее им. А. В. Давыдова на уроке памяти "Прыжок в легенду" школьники узнают о жизни и подвигах своих земляков - Героев Советского Союза и Российской Федерации, смогут прикоснуться к военному кителю и наградам Героя Советского Союза Федора Дозорцева.

В представлении к званию Героя Советского Союза, присвоенному 10 апреля 1945 года, отмечалось: "Гвардии капитан Дозорцев при форсировании реки Одер и штурме сильно укрепленной обороны противника на территории Германии проявил исключительное самообладание, доблесть и геройство…". Именем Героя Советского Союза Федора Дозорцева названа одна из новых улиц в селе Викулово.

Акция "Я живу на улице героя" пройдет в Исетском районе, а в музее им. А. Л. Емельянова - урок "Герои земли Исетской". В Казанском муниципальном районе зарегистрировано пять Героев Советского Союза: Виталий Иванович Королев, Вениамин Борисович Кошуков, Степан Григорьевич Санников, Алексей Филиппович Унжаков, Яков Дмитриевич Черемнов и герой Сталинградской битвы Матвей Путилов. Во всех школах района проходят классные часы "Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих" о славном боевом пути героев-земляков, удостоенных высокого звания Родины.

А в Агаракском сельском Доме культуры Юргинского муниципального района информационный час "Под небом голубым" посвятили самому юному герою России Жене Табакову, награжденному посмертно орденом Мужества.

Женя Табаков родился в поселке Ногинск-9 Ногинского района Московской области. Учился в Ногинской средней общеобразовательной школе № 83. Занимался в спортивной секции. Мечтал стать милиционером. В критической ситуации он, не задумываясь, встал на защиту своей 12-летней сестры и погиб от руки убийцы и насильника.

На привокзальной площади Заводоуковска находится мемориал землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. В память о них горит Вечный огонь, установлены четыре барельефа с портретами Героев Советского Союза - М. П. Теплякова, Н. М. Щукина, В. М. Важенина и П. Е. Федорова и на мраморных плитах высечены фамилии 599 воинов-земляков, которые не вернулись с полей сражений. Во всех школах Заводоуковского городского округа на классных часах, посвященных Дню Героев Отечества, ребятам расскажут о подвигах героев-земляков.

В деревне Тураева Тюменского района проходит митинг и церемония открытия памятника Герою СССР Ахмедрашиду Аширбекову. Этой высокой награды он был удостоен "за героический подвиг, совершенный в борьбе с немецкими захватчиками при форсировании реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки".

Памятная дата "День Героев Отечества" была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. "Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы" было сказано в пояснительной записке к документу.

В Российской империи до октябрьской революции 1917 года 26 ноября по старому стилю отмечали как День георгиевских кавалеров, ведь именно в этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи.

В 1942 году в разгар Великой Отечественной войны был учрежден Орден Славы, статус которого близок по сути к Георгию Победоносца, идентичны и орденские цвета. Статус ордена Георгию Победоносца был восстановлен лишь в 2000 году. Первым георгиевским кавалером Российской Федерации в 2008 году стал генерал-полковник Сергей Макаров.

Борис Олейник