Заключен контракт на строительство школы в ЖК "Звездный городок" в Тюмени

с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Заключили контракт на строительство школы в тюменском жилом комплексе "Звездный городок". Здание станет точной копией школы, которая находится в Тюмени в районе улиц Янтарная и Бориса Житкова.

Об этом в своем аккаунте во ВКонтакте написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Возведут школу всего за 22 месяца, - отметил глава региона. - Сейчас в Тюменской области в рамках национальных проектов строят четыре новых школы. Всего до 2024 года в регионе появятся 58 новых школ, 28 детских садов, 12 спортивных объектов и девять объектов здравоохранения".