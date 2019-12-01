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Более шестидесяти предприятий трех областей участвовали в сельхозярмарке в Сладково

Экономика, 16:36 10 декабря 2019

sladkovo.admtyumen.ru

65 организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств участвовали в сельскохозяйственной ярмарке "Дары земли Сладковской" 7 декабря, сообщает администрация муниципалитета.

Восемь из них - это гости из районов Тюменской, Омской и Курганской областей.

70 % торговых мест на ярмарке было предоставлено ЛПХ. Они смогли реализовать излишки продукции, а покупатели – приобрести местную продукцию по умеренным ценам.

Свинина, говядина, баранина, конина, мясо птиц (гусей, уток, кур), колбасные изделия, рыба свежемороженая, творог, сметана, сыр, молоко, яйцо, масло животное, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, ягоды, зерно – всем этим изобиловала ярмарочная площадь. В продаже были непродовольственные товары: шерстяные изделия, унты, сувениры.

По итогам заседания конкурсной комиссии, администрацией района за активное участие в проведении сельскохозяйственной ярмарки, многообразие представленной продукции, красочное оформлении торговых мест, востребованность реализуемой продукции диплом победителя получил индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Улбосын Какимова.

Среди администраций сельских поселений, активно принимавших участие в подготовке и проведении сельскохозяйственной ярмарки, победителем стало Маслянское сельское поселение.

Всем победителям вручены призы.

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# сельское хозяйство , Сладковский район , ярмарка

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