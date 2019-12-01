Главный каток Тобольска сменит прописку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главный зимний каток Тобольска в 2019 году зальют на стадионе "Тобол".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала председатель городского комитета по физической культуре и спорту Ольга Алеева. По ее словам, каток зальют на запасном футбольном поле.

"Каток на стадионе призван заменить каток возле кремля, который заливали ранее. Сейчас на красной площади уже нет столько свободного места, есть проблемы с сопутствующей инфраструктурой и довольно ветрено", - отметила Ольга Алеева.

Каток на стадионе "Тобол" разделен на две части. На одной стороне поля горожане будут кататься на коньках, на второй - можно будет играть в мини-футбол на снегу. Рядом с катком будет находится прокат коньков и теплые раздевалки, в здании спорткомплекса работает кафе. Катание будет сопровождаться музыка.

Торжественное открытие катка на стадионе "Тобол" пройдет 22 декабря. Состоятся показательные выступления фигуристов, пройдет матч по хоккею в валенках.

Всего зимой в Тобольске будут работать более 10 катков. Уже сейчас тоболяки могут покататься на коньках в микрорайонах Сумкино, Менделеево, возле спорткомплекса "Энтузиаст", лицея и некоторых городских школ.

Евгений Новоселов