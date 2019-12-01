В Тюмени обсудили реализацию региональной целевой программы по формированию здорового образа жизни

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В Тюменской области проводится колоссальная работа по реализации региональной целевой программы по формированию здорового образа жизни. Об этом заявил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, подводя итоги дискуссионной площадки по реализации региональной целевой программы "Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области" на 2018-2025 годы, которая работала 11 декабря в областной думе.

Это, по его словам, следует из докладов о десятках мероприятий, которые в течение года реализуются в школах и детских садах, больницах и поликлиниках, на стадионах и спортивных площадках, акциях по контролю за качеством продукции, поступающих в магазины, по формированию правильного питания, рейдах правоохранительных органов по ограничению потребления табака и алкоголя, а также немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Региональные проекты в социальной сфере, как отметил в своем докладе начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и профилактической медицины департамента здравоохранения Тюменской области Игорь Крючков, реализуются в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".

"Все задачи, которые поставлены в национальных проектах, должны привести к повышению качества жизни населения, снижению смертности, - подчеркнул он. - Эти задачи, о которых мы будем говорить, находят отражение в региональной целевой программе "Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области" которую мы реализуем с 2013 года".

Программой определены пять основных задач, реализация которых взаимосвязана на межведомственном уровне. В рамках первой задачи, по словам Игоря Крючкова, реализуются мероприятия по соблюдению закона об охране здоровья от табачного дыма.

"Прошла информационная кампания среди населения о вреде активного и пассивного вреда от потребления табака, о ценностях здорового образа жизни, - пояснил он. - В рамках реализации второй задачи – формирование культуры здорового питания - ведущая роль возложена на федеральную службу по защите прав потребителей. Третья задача – повышение уровня физической активности населения – возложена на департамент физической культуры и спорта. Доля систематически занимающегося спортом населения составляет 41%. В рамках четвертой задачи - выявление и профилактика факторов риска - медицинское звено первичной помощи имеет достаточно широкий спектр медицинских и профилактических услуг. В рамках пятой задачи в центре медицинской профилактики реализуется проект "Я вырасту здоровым" среди детского населения".

Участники дискуссии предложили в первом квартале 2020 года провести научно-практическую конференцию по вопросам здорового образа жизни.

Борис Олейник