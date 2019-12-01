В Тюменской области названы лучшие товары и услуги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

77 предприятий региона стали лауреатами-победителями XVIII конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области". Знаки качества тюменским предпринимателям торжественно вручил заместитель губернатора Андрей Пантелеев в правительстве области.

Конкурс стимулирует повышение качества тюменских товаров и услуг, охватывает все сферы экономики региона, выявляет новых конкурентоспособных товаропроизводителей, способствует продвижению местной продукции на российский и международный рынки. Организаторами являются правительство Тюменской области совместно с тюменским Центром стандартизации и метрологии (ЦСМ).

"Каждый год мы видим поступление новых участников конкурса: в этом году от 109 предприятий поступило 260 заявок по различным товарам и услугам. Традиционно участвуют в конкурсе представители Югры, в этом году с нами три предприятия. Это говорит о том, что для всех на территории большой Тюменской области этот конкурс имеет значение", – отметил на церемонии награждения Андрей Пантелеев.

Самой многочисленной номинацией по числу награжденных стала "Услуги для населения". Здесь лучшими признаны 24 предприятия региона, в их числе Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова, Тюменский медицинский колледж, Центр "Красная гвоздика", тюменский атлетический клуб "Антей", Геронтологический центр Ханты-мансийского автономного округа (г. Сургут) и другие.

Тюменский знак качества теперь красуется на 53 продуктах питания от 21 тюменского товаропроизводителя продовольственных товаров. Победу в этой номинации одержали АО "Бенат", ООО "Безалкогольные напитки", ООО "Тюмень Экопродукт", Ишимский мясокомбинат, Пышминская птицефабрика, комбинат мясных полуфабрикатов "Мясная сказка" и многие другие. В том числе лучшая молочная продукция в регионе у филиала АО "Золотые луга" молочного комбината "Ситниковский".

"Компания участвует в конкурсах уже не первый год, но каждый раз подходит к этому максимально ответственно. Высокая оценка нашей работы – результат профессионализма коллектива, четкой и слаженной работы, правильно выбранной стратегии предприятия. Это признание дает дополнительный стимул развиваться и сохранять высокое качество продуктов для потребителя", – прокомментировал директор МК "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") Александр Велижанин.

В номинации "Услуги производственно-технического назначения" лидировало 11 компаний, в их числе компании "Тюмень прибор", "Промхолод-Тюмень", Тюменский дом печати, Центр образовательного права "ЮРИС" и другие.

В номинации "Непродовольственные товары для населения" признание экспертов снискала продукция пяти тюменских производителей. 15 победителей назвали в номинации "Продукция производственно-технического назначения".

Лучшими изделиями народных и художественных промыслов назвали скульптуру "Соболь", шкатулку "Роза", визитницу "Конек-горбунок", созданные Тобольской фабрикой художественных косторезных изделий. Победителем также объявлен ИП Михайлов М. Ю. за магнит из натуральной кожи с каплей нефти, миниатюра "Мамонт шерстистый", стела с каплей нефти. В номинации "Региональный франчайзинг" лауреатом стал ИП Каменев М. С. за работу лингвистической школы "Еврошкола".

Дипломантами конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области 2019 года" стала продукция и услуги 40 предприятий области. Организаторы конкурса надеются, что звания "Лучший товар России", "Лучший товар Тюменской области", "Лучшая услуга Тюменской области" станут знаком качества, который поможет в поиске новых контактов, деловых партнеров, станет лицом фирмы и частью продвижения тюменской продукции не только на внутренние, но и на внешние рынки.

Ирина Ромашкина