В Тюмени определят сильнейших в пауэрлифтинге

В дисциплинах «Приседание», «Жим лежа» и «Тяга» выступят порядка 100 спортсменов из Тюмени, Кургана и Ялуторовска. | Фото: ТГМЦ В дисциплинах «Приседание», «Жим лежа» и «Тяга» выступят порядка 100 спортсменов из Тюмени, Кургана и Ялуторовска. | Фото: ТГМЦ

Открытые чемпионат и первенство города по пауэрлифтингу (троеборье) состоятся в Тюмени 14 и 15 декабря.

Их примет детско-юношеская спортивная школа № 3 (ул. Садовая, 109, к. 1). Начало соревнований в 10 часов, торжественная церемония открытия в 18 часов, сообщает городской многопрофильный центр.

В дисциплинах "Приседание", "Жим лежа" и "Тяга" выступят порядка 100 спортсменов из Тюмени, Кургана и Ялуторовска. Честь областной столицы будут отстаивать тяжелоатлеты ДЮСШ № 3, "Туры", центра дополнительного образования "Контакт", ТВВИКУ, фитнес-клубов "Атлант", METKA CrossFit, Athletic Gym, Drive Fitness, Sibearian fit.

Девушки и женщины выступят в весовых категориях до 43, 47, 52, 57, 63, 72, 84, свыше 84 кг. Юноши и мужчины поборются за места на пьедестале почета по группам: до 53, 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, свыше 120 кг.

Церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призеров состоятся 15 декабря, начало в 17 часов.