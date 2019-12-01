Лучших пловцов выявили среди первокурсников опорного вуза

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Соревнования по плаванию в зачет спартакиады среди обучающихся первого курса структурных учебных подразделений прошли в СК "Зодчий", сообщает пресс-служба вуза.

Студенты соревновались на дистанции 50 метров свободным стилем. В личном первенстве в группе "СПО" чемпионом стала обучающаяся Общеобразовательного лицея Арина Лихачева с результатом 32,66 секунды. У юношей победил студент отделения машиностроения и переработки нефти МПК Михаил Гостюхин. Его результат 28,92 секунды.

В группе "ВПО" равных не было студентке Института геологии и нефтегазодобычи Полине Богдан с результатом 30,26 сек. и студенту Института сервиса и отраслевого управления Владиславу Павлову с результатом 25,17 сек.

В группе "Высшее образование" первое командное место заняли пловцы Института сервиса и отраслевого управления, второе место у Института промышленных технологий и инжиниринга, третье место – Высшая инженерная школа.

В группе "СПО, Лицей" победителями стали ребята нефтегазового отделения им. Ю. Г. Эрвье Многопрофильного колледжа, на втором месте – сборная Многопрофильного колледжа, на третьем — команда Общеобразовательного лицея.