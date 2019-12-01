Александр Моор: тюменцы прилагают все усилия для укрепления и процветания Отечества

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Во все времена впереди шел тот, кто не боялся принимать нестандартные решения, был искренне увлечен своим делом и оставался верен призванию. С таких слов начал торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград выдающимся жителям региона губернатор Тюменской области Александр Моор 12 декабря, в День Конституции РФ.

Он поздравил присутствующих с праздником, напомнив, что этот основной закон страны определил будущее России на много лет вперед. Жители Тюменской области, как и все россияне, несут ответственность за судьбу Отечества и прилагают все усилия для его укрепления и процветания, уверен губернатор.

Александр Моор рассказал, что каждый из собравшихся в большом зале правительства добился признания и успеха на профессиональном пути, а их личные достижения стали частью истории и гордостью региона.

"Практически на каждой подобной церемонии вручаются и особые региональные награды - знак отличия "За мужественный поступок". Сегодня одним из его обладателей станет совсем юный тюменец - ученик пятого класса школы №69, которая носит имя Героя Советского Союза Ивана Федюнинского. И в этом неразрывная связь поколений. Героическую историю прошлого нашей страны своими мужественными поступками продолжают герои настоящего времени", - заявил Александр Моор.

Он поблагодарил награждаемых за преданность выбранному делу, неравнодушие и самоотдачу, любовь к тюменской земле.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отметили члена общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Ильгиза Шарипова. Он признался, что, начиная работу в ветеранской организации 20 лет назад, даже не думал о наградах - память о дедах, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, память о друзьях, погибших в Афганистане, не позволяли оставаться равнодушным. Ильгиз Шарипов сообщил, что принимает эту награду как заслугу труда всех ветеранов-пограничников региона.

Почетную грамоту президента РФ за победу и активное участие в европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills-2018 вручили тюменке Диане Касабовой. Знак отличия "За мужественный поступок" получили ялуторовчанка Марина Буракова, благодаря действиям которой удалось не допустить гибели человека на пожаре, и пятиклассник из Тюмени Степан Масловский, который спас ребенка из воды. Знаком отличия "Почетный наставник" наградили слесаря по ремонту технологических установок шестого разряда Антипинского нефтеперерабатывающего завода Виктора Доровских. Всего государственных и ведомственных наград федерального и регионального уровней удостоились 50 человек.

Дарья Казакова