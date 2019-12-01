Обманутых дольщиков освободили от налогов при получении компенсации

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Поправки, освобождающие компенсации обманутым дольщикам от уплаты НДФЛ, приняла в Налоговый кодекс Российской Федерации Государственная дума, сообщает пресс-служба парламента.

По словам председателя заксобрания Вячеслава Володина, приняты изменения в Налоговый кодекс, освобождающие от подоходного налога компенсации обманутым дольщикам. Напомним, такие выплаты начались с 1 декабря 2019 года.

Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.

"На рассмотрении Государственной думы находится законопроект, которым предусматривается повышение прозрачности деятельности застройщиков, устанавливается право дольщиков на возмещение за счет компенсационного фонда вне зависимости от уплаты застройщиками-банкротами взносов в этот фонд, и создаются дополнительные механизмы защиты членов ЖСК", - сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что "ранее депутаты уже приняли ряд инициатив, которые позволили решить проблемы участников долевого строительства и предотвратить появление новых обманутых дольщиков".

"В их числе закон, принятый в 2017 году и позволивший создать специальный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, - сказал председатель Госдумы. - По итогам парламентских слушаний, которые прошли в июле того же года с участием пострадавших людей, была разработана новая законодательная модель проектного финансирования с использованием эскроу счетов и внесены поправки в КоАП об усилении ответственности за нарушения в сфере долевого строительства".

Кроме того, депутаты расширили полномочия Фонда защиты дольщиков, дали регионам право создавать фонды для финансирования строительства проблемных домов, уравняли в правах на компенсацию членов ЖСК с остальными участниками долевого строительства.